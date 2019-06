Estay et Left for work : deux applis pour les voyageurs d’affaires

Elaborée par Alexandre Prod’homme, l’appli Left for Work permet de réserver 150 hôtels en France, sans avance de frais pour le voyageur. La start-up vérifie et qualifie chaque établissement, négocie les prix à l’année, et se rémunère via une commission sur chaque réservation auprès de l’entreprise cliente.



Via l’outil de gestion, l’entreprise peut pré-sélectionner les hôtels en amont dans le respect de sa politique voyages et est automatiquement facturée en fin de mois. Alexandre Prod’homme promet 500 hôtels dans l’appli d’ici septembre et une automatisation de bout en bout courant 2019. Il annonce une dizaine d’entreprises clientes à ce jour, et une cinquantaine d’ici la fin de l’année, "avec de nombreux voyageurs récurrents". Des discussions avec des agrégateurs de contenus sont en cours.