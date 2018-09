Ethiopian : un résultat record pour son exercice fiscal 2017/18 

Ethiopian Airlines a enregistré un bénéfice net de 6,8 milliards de birrs éthiopiens (210 millions d’euros) lors de son exercice fiscal 2017/18. Les recettes d’exploitation ont pour leur part grimpé de +43% pour atteindre 89.1 milliards de birr, soit 2,7 milliards d'euros.



La compagnie a géré 10,6 millions de passagers au cours de cet exercice fiscal, soit une hausse de +21% et un nouveau record pour l'entreprise.



Le transporteur a par ailleurs ouvert 8 nouvelles destinations internationales : Genève (Suisse), Chicago (USA), Bahreïn, Kaduna (Nigeria), Buenos Aires (Argentin), Kisangani et Mbuji-Mayi (République Démocratique du Congo) et Nosy-Be (Madagascar).