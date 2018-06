Ethiopie : l'e-visa se met aux affaires

Les démarches des voyageurs d'affaires pour se rendre en Éthiopie sont devenues plus simples. Les autorités éthiopiennes proposaient déjà des e-visa touristiques à 37 pays dont la France depuis un an , elles ont élargi le dispositif. Les visiteurs peuvent désormais demander un visa en ligne pour leurs missions professionnelles.La plate-forme éthiopienne propose en effet des e-visa d’Affaires, e-visa Conférence, e-visa de Travail, e-visa Employé Gouvernemental, e-visa Journaliste, e-visa Organisations Internationales / Employé d’Ambassade et e-visa de Court Séjour auprès d’une Institution Gouvernemental.Le système de délivrance de visa électronique acceptait les demandes d' e-Visa de conférence/réunions/incentive depuis septembre dernier.L'e-Visa éthiopien qui est par ailleurs accessible à toutes les nationalités depuis début juin, s’obtient en un délai maximal annoncé de trois jours ouvrés. Sa validité débute à la date renseignée lors de la demande (et non à partir de sa date d’émission). Il doit être réglé en ligne sur le portail gouvernemental éthiopien.Son coût dépend de la validité et du type de visa souhaité :- e-Visa Tourisme: 30 jours Simple entrée = USD 52,00 (∼ 44,00€) / 90 jours Simple entrée = USD 72,00 (∼ 61,00€)- e-Visa d’Affaires: 30 jours Simple entrée = USD 32,00 (∼ 27,00€)- e-Visa Conférence: 30 jours Simple entrée = USD 32,00 (∼ 27,00€)- e-Visa de Travail: 30 jours Simple entrée = USD 42,00 (∼ 36,00€)- e-Visa Employé Gouvernemental : 30 jours Simple entrée = USD 32,00 (∼ 27,00€)- e-Visa Journaliste: 30 jours Simple entrée = USD 42,00 (∼ 36,00€)- e-Visa Organisations Internationales / Employé d’Ambassade : 30 jours Simple entrée = USD 52,00 (∼ 44,00€)- e-Visa de Court Séjour auprès d’une Institution Gouvernemental : 30 jours Simple entrée = USD 22,00 (∼ 19,00€) / 90 jours Multiple entrées = USD 82,00 (∼ 66,00€) / 6 mois Multiple entrées = USD 122,00 (∼ 103,00€)