Etihad et Emirates engagent un partenariat sur la sécurité

C'est aujourd'hui chose faite : Emirates et Etihad Airways viennent de signer ce lundi 8 janvier un pacte de sécurité qui leur permettra de partager des informations et des renseignements, que ce soit dans leur aéroport respectif (Dubaï et Abu Dhabi) mais aussi à l'international et ce, quel que soit le pays concerné.



L'accord va conduire Emirates Group Security et Etihad Aviation Group à travailler sur des programmes communs de sécurité en particulier pour la surveillance des passagers embarqués ou la sécurisation de leurs établissements et agences au sol. Le transporteur de Dubai fournira des programmes de sécurité et de formation à Etihad et l'aidera à développer ses capacités sécuritaire.



Le partenariat signé par Tim Clark, président d'Emirates, et Tony Douglas, nouveau directeur général du groupe Etihad pourrait rapidement être prolongé par la création d'une plateforme commune d'achats visant à diminuer au maximum les frais d'exploitation.