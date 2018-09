Etihad lance un tarif Hand Bagage Only

Le tarif " Deal Fare " qui comprend une franchise de bagages à main de 7 kg et est disponible sur les vols entre Abu Dhabi, Bahreïn, le Koweït, Oman, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, l'Egypte et l'Azerbaïdjan.



Les voyageurs qui souhaitent cependant ajouter des bagages enregistrés sur leur tarif HBO peuvent l'acheter en ligne et bénéficier d'une remise de 20%. Robin Kamark, directeur commercial d'Etihad Airways, est confiant : " Les clients qui se déplacent pour affaires, en mode bleisure ou pour des déplacements d'une journée et qui aiment voyager léger peuvent maintenant profiter de tarifs moins chers".



Cette offre fait suite aux services ancillaires déjà proposés par la compagnie d'Abu Dhabi, comme le choix du siège supplémentaire pour avoir plus de place pour les jambes ou les sièges sans voisin ou préférés.