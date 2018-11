Eurexpo Lyon : le nouveau Hall 7 a ouvert ses portes

Le Hall 7 est relié au Hall 6 par deux passerelles dont une de 24 mètres de large, permettant de connecter les deux halls sans discontinuité pour fluidifier la circulation des visiteurs sur les grands salons.



Cet espace de plain-pied et baigné par la lumière du jour peut également fonctionner de manière indépendante grâce à son entrée dédiée.



En complément du nouveau bâtiment, des travaux de voirie et de modernisation du parc ont porté le total de l’investissement réalisé par la société d’exploitation du parc à 20 millions d’euros HT.



Eurexpo ajoute "la politique soutenue d’investissements menée conjointement par les parties prenantes d’Eurexpo (le Cofil, la CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne Roanne, GL events, La Mairie de Chassieu et le Sytral) s’est traduite par la réalisation de grands projets tels que 3 extensions de halls, de l’ordre de 10 000 m2 depuis 2011. En 8 ans, la surface du parc est ainsi passée de 110 000 m2 à 140 000 m2, soit une progression de près de 30%" .