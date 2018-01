EuroAirport : une bonne année 2017

En 2017, 7,9 millions de passagers ont voyagé via l’EuroAirport, soit une croissance de près de 8% par rapport à 2016. La plate-forme précise qu'elle "correspond à peu près à la moyenne des aéroports européens" . L’aéroport de Mulhouse a ajouté cinq nouvelles destinations à ses vols réguliers, accueillir pour la première fois la compagnie aérienne espagnole Iberia et proposer davantage de fréquences pour les voyages d’affaires en réponse à la demande.



2017 a été marquée par des investissements dans l’amélioration de la qualité de service avec l'ouverture du nouveau parking F4 en mars 2017 ou encore la maintenance du taxiway Delta.

Par ailleurs, l’accord binational liant la France et la Suisse pour la clarification de la question fiscale sur le site de l’EuroAirport est entré en vigueur le 28 décembre 2017.



Perspectives pour 2018

Sur la base des plans de vol annoncés par les compagnies aériennes, l’EuroAirport attend pour 2018 une croissance modérée du trafic des passagers de 3%, passant ainsi à 8,1 millions. EasyJet étend sa base à l’EuroAirport et stationnera deux nouveaux avions à l’aéroport en milieu d’année.



Cinq nouvelles destinations viendront s’ajouter au réseau de lignes: Lamezia Terme et Pula avec easyJet, Athènes avec easyJet et Aegean Airlines (nouvelle venue à l’EuroAirport), Sibiu et Wroclaw avec Wizz Air.

Il y aura davantage d’offres pour Belgrade, Minorque et Vienne avec easyJet et pour Budapest avec Wizz Air ainsi que sur les lignes existantes : Madrid avec Iberia, Munich avec Lufthansa et Londres Heathrow avec British Airways.

Dans le domaine charter, les destinations d’Agadir, de Bodrum, de Djerba et de Malte seront reprises et les offres vers Antalya, Héraklion, Hurghada, Lanzarote et Olbia seront développées.



De plus, la plate-forme prévoit des investissements à hauteur de 38 millions d’euros, dont la rénovation des parvis nord et sud, divers travaux de réfection des voies d’accès et parkings, la réorganisation de l’entrepôt de stockage de kérosène, la rénovation du niveau Arrivées, le renouvellement du système de protection incendie et la rénovation des installations sanitaires, tout comme une nouvelle signalisation dans le terminal passagers. Dans une optique de maintien de la performance et de la qualité à long terme de l'installation, l’Aéroport étudie des options permettant d’adapter l’infrastructure sur la base de l’évolution du trafic et de la demande.



Le gestionnaire de l'aéroport ajoute "Le projet visant à assurer la liaison ferroviaire de l’EuroAirport franchira une nouvelle étape en 2018. Après avoir fixé les principes lors de la première phase concertation en 2013, la deuxième phase s’annonce en 2018. Les parties prenantes françaises, suisses et allemandes auront la possibilité de s’informer sur l’état d’avancement de la planification en cours et de donner leur avis".