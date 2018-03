Eurostar : 4 trains annulés lors de la grève de demain jeudi 22 mars

"Si vous avez réserver une correspondance en France avec nos services (Eurostar) et voulez échanger ou annuler votre réservation veuillez nous contacter en cliquant ici et en choisissant l’option «Retards et annulations» avec «GREVE» en sujet pour que nous puissions prioriser votre demande".

Eurostar n'est pas épargné par la grève de la SNCF du 22 mars 2018. L'entreprise a supprimé les 4 services suivants :- Train 9007 (07:04 Paris à Londres)- Train 9015 (09:04 Paris à Londres)- Train 9032 (14:22 Londres à Paris)- Train 9046 (18:01 Londres à Paris)Les personnes concernées par ces annulations pourront échanger ou rembourser leur billet, quel que soit les conditions tarifaires, en allant sur cette page et en mettant la référence de la réservation et leur nom de famille dans la section "Changer votre billet gratuitement".Eurostar préciseLa compagnie conseille également d’arriver en gare au moins 60 minutes avant l’heure du train pendant le mouvement.