Eurostar : une perte importante de passagers entre Amsterdam et Londres

Chez Eurostar, on espère que de nouvelles mesures seront prises rapidement enfin d'endiguer cette perte de voyageurs et donc... économique.



En réalité, un Londres-Amsterdam ne pose pas de problème puisque le trajet est direct. En revanche, dans le sens inverse, un changement à Bruxelles est obligatoire ainsi que des contrôles supplémentaires de passeports et de sécurité.



Conséquence : de nombreux clients se détournent vers l'avion afin de ne pas perdre de temps. Eurostar demande donc aux gouvernements de trouver au plus vite un accord. "C'est un nombre considérable de personnes qui ne prennent pas le train retour", déclare Mike Cooper, directeur général d'Eurostar. Les pays seraient actuellement en train de penser à une solution pour limiter cette perte.