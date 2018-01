Eurowings relie Munich à Düsseldorf

Eurowings propose désormais une liaison quotidienne entre Düsseldorf et Munich. L'avion décolle tous les jours de la Rhénanie du Nord Westphalie à 10h55 et de Bavière à 12h50. Dès la fin du mois de janvier, la compagnie assurera un second vol quotidien le soir (départ de Düsseldorf à 19h05 ; départ de Munich à 21h05). Une fréquence matinale sera ajoutée à compter du 1er février tandis qu'un quatrième vol quotidien (l'après-midi) sera lancé le 5 février.



Par ailleurs, la route Düsseldorf - Stuttgart sera renforcée par un vol le dimanche à partir du 21 janvier afin de devenir quotidienne. La low-cost proposera également une liaison quotidienne entre Munich et Hambourg à compter du 25 mars 2018