Évitez de prendre la route samedi, Bison futé voit noir

Les allergiques des bouchons et les impatients ont tout intérêt à éviter de prendre la route samedi. Pour ce deuxième chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens, Bison futé voit noir pour les départs. Le 4 août sera, en effet, la deuxième journée la plus difficile de l’été sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Le trafic routier qui sera très important dès ce vendredi classé orange dans le sens des départs.