Exclusif : Air France ferraille en justice contre Travel Planet

En attaquant Travel Planet le 24 mai dernier pour " faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance ", Air France était persuadée qu'elle ferait un exemple avec la TMC lilloise qu'elle accuse de " détourner les politiques tarifaires établies par contrat ". Selon une source chez le transporteur, la tarification pratiquée par Travel Planet ne correspondait pas aux tarifs négociés par les clients qui " n'auraient pas manqué de se plaindre auprès de la compagnie ". Toujours selon ces sources proches de la compagnie, " Travel Planet aurait même utilisé des tarifs privilégiés pour répondre à des appels d'offres ", ce que conteste la TMC.



La position de Travel Planet est évidemment toute autre. Pour son patron Tristan Dessain Gelinet, "Tout cela ne tient pas" et de préciser qu'il est persuadé de la volonté d'AF de "v ouloir imposer une désintermédiation commerciale qui éliminerait les agences et qui pour l'heure discrimine la TMC lilloise ". Mais au-delà, c'est le secret des affaires qui est montré du doigt par Travel Planet : " Nous reprochons à la compagnie d'avoir, via Amadeus, récupéré nos PNR pour les adresser à nos clients et démontrer ainsi les écarts de tarification ". On le comprend, l'affaire est loin d'être simple ! D'autant plus que la mise en place par AF des "private chanel" à l'occasion de la mise en place de la NDC pourrait laisser croire que cette affaire à un lien direct avec les nouvelles procédures de vente. Selon nos sources, les faits seraient " largement antérieurs à l'arrivée de NDC et de sa surcharge ".



Pour l'heure, les premiers jugements - rendus en juin et juillet dernier - sont favorables à Air France. Travel Planet a décidé de faire appel du jugement du 28 juin dernier qui déboute Travel Planet sur ses principales demandes comme, entre autres, " Constater que qu'AF s’est immiscée de manière fautive dans les affaires de l'agence ou que la compagnie a transmis aux clients des données confidentielles et appartenant exclusivement à la Travel Planet aux seules fins de lui nuire et la dénigrer ". Dans un premier temps, Travel Planet avait engagé un référé heure par heure mais jugé trop complexe par les juges qui ont renvoyé l'affaire sur le fond.

Le jugement est attendu le 4 septembre prochain.



De fait, les procédures multiples complexifient le dossier ce qui fait dire à un spécialiste IATA que la TMC lilloise " veut noyer l'origine du problème dans des contre feux loin d'être acquis à l'agence ". Là aussi, Travel Planet conteste cette vision : " Nous demandons le droit de travailler et de répondre aux attentes de nos clients qui sont de plus en plus nombreux ", affirme Tristan Dessain Gelinet dont la TMC fait un peu plus de 100 millions par an de volume d'affaires. La TMC lilloise fait des acquisitions à l'internationale (en Belgique aujourd'hui et sans doute le Royaume Uni bientôt), ce qui lui permet de continuer à émettre des billets Air France pour ses clients. Selon la TMC, ses clients ne sont pas perturbés par cette affaire. Au contraire, " Elle montre que l'agence sait se battre pour défendre leurs intérêts ". De son côté Air France se dit confiante dans la justice. La compagnie a pour elle la maîtrise de son offre commerciale et de sa distribution ce que ne contestera aucun juriste.



L'agence fait également remarquer qu'Air France " est en situation de monopole sur des vols domestiques principalement utilisés par les hommes d'affaires : Bordeaux et Marseille ". Des exemples qui surprennent les pros de l'aérien quand on connaît la part du train sur ces deux liaisons. Mais Travel Planet a d'autres arguments et a saisi la DGCCRF sur le sujet. Une décision attendue qui pourrait bousculer les idées reçues.