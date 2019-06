Expedia: l’intelligence artificielle transforme le voyage d’affaires

Partenaire historique de distribution, Expedia Groupe souhaite désormais se positionner comme un partenaire d’innovation auprès des hébergeurs. Selon nos confrères de TOM.travel, la marque a investi plus de 1,6 milliard de dollars dans la recherche et le développement en 2018. Expedia considère l’intelligence artificielle et le machine learning plus particulièrement, comme des leviers de fidélisation et d’acquisition grâce à la personnalisation. Deux technologies qui participent également à la transformation du voyage d’affaires, notamment par le biais de la TMC.



"Avec les voyageurs d’affaires qui réservent tous leurs voyages par l’intermédiaire d’une TMC comme Egencia, l’entreprise de voyages d’affaires dugroupe Expedia, il est clair pour moi que nous avons un avantage. Non seulement nous apprenons à connaître ce qu’ils achètent, la localisation et les hébergements qu’ils préfèrent, mais nous pouvons aussi faire le lien avec ce que leurs collègues souhaitent, par exemple ", explique Antoine Walter, Director Market Management JET & GEO chez Expedia Group. L’occasion d’identifier les comportements les plus démocratisés parmi les collaborateurs. Egencia rapporte ainsi que 75% des hôtels réservés par les voyageurs d’affaires apparaissent parmi les sept premiers résultats. Pour les Travel managers, l’IA facilite l’identification de leviers d’économies au travers de l’analyse de données. À la clé, plus de conformité vis-à-vis de la politique voyage tout en augmentant la satisfaction des collaborateurs.