Expedia se renforce dans la location de logements à court-terme

Fondée en 2014 la jeune pousse californienne Pillow se positionne comme un tiers de confiance entre les propriétaires et les voyageurs pour permettre aux locataires de sous-louer leur logement sur des plateformes de type Airbnb sans enfreindre leur bail. Encore plus jeune que Pillow, la start-up ApartmentJet, basée à Chicago, a quant à elle vu le jour il y a deux ans. La société permet de faciliter la location de chambres d’amis dans des résidences occupées par plusieurs familles.



Comme Pillow, ApartmentJet apparaît comme un gage de confiance auprès des propriétaires en imposant des limites aux locations à court terme et en indiquant aux propriétaires l’identité des personnes qui séjournent dans leurs logements ainsi que les dates du séjour, une manière de mieux contrôler les locations entre particuliers pour rassurer les propriétaires. Par ailleurs, les deux sociétés collaborent avec Airbnb mais Expedia assure que les relations des jeunes pousses avec le géant américain ne seront pas affectées.



Ces deux acquisitions doivent permettre à Expedia d’élargir son offre sur ses différents sites, notamment sur HomeAway, dans un contexte de forte croissance des locations entre particuliers.