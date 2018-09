FCM Travel Solutions France recrute

Les Missions :

Le profil :

Les missions

Pilotage de l’activité

Management

Le profil

FCM recherche 10 nouvelles recrues pour son service client. Les consultants sont organisés en petites équipes, animées chacune par un chef d’équipe et dédiées à un nombre restreint d’entreprises clientes.Les postes à pourvoir :- Accompagner les voyageurs tout au long de leurs déplacements- Assurer la gestion opérationnelle et personnalisée des dossiers (air, rail, voitures et hôtels)- Traiter les litiges et réclamations- Assurer l’interface avec les fournisseurs- Identifier et proposer des optimisations tarifaires- Excellent sens du service et fibre commerciale- Goût pour le travail en équipe- Une première expérience dans le tourisme est un plus- Connaissance d’Amadeus très appréciée mais non nécessaire- Enthousiasme et sérieux sens de l’humour nécessaireContrat : CDI, à temps pleinSalaire à définir, selon profilPoste basé à Paris- Organiser et animer le travail de l’équipe- Mesurer la productivité et piloter les KPIs opérationnels- Formaliser et optimiser les procédures opérationnelles- Optimiser la qualité de service et la satisfaction client- Recruter, évaluer et accompagner les membres de l’équipe- Mettre en place des objectifs pour assurer la montée en compétences- Mener les évaluations annuelles et les entretiens trimestriels- Excellent sens du service- Capacité à piloter une Business Unit : analyse, recommandations, animation de l’équipe, reporting...- Sérieux sens de l’humour nécessaireContrat : CDI, à temps pleinSalaire à définir, selon profilPoste basé à ParisPar ailleurs, quelques autres postes sont également ouverts au sein du FCM Lab de Barcelone, ainsi qu’à Genève pour FCM Travel Solutions Suisse.Les personnes intéressées peuvent postuler sur la page carrière du site de FCM Travel Solutions