Fin de semaine difficile en perspective pour les comptables

Le 16 décembre avait été la journée où le plus grand nombre de notes de frais ont été traitées en France en 2016. Pour cette année, Concur hésite entre deux dates pour le "Busiest Expense Day" français : le vendredi 15 ou le lundi 18 décembre.Les voyageurs d'affaires Français ne sont pas forcément plus dépensiers durant ce mois de l’année, mais les notes de frais n’étant pas soumises aux services comptables de manière régulière, les services financiers doivent se dépêcher de les traiter avant la fin de l’année.Plusieurs facteurs expliquent le pic observé en fin d'année selon le spécialiste de la gestion des notes de frais :- A l’approche des fêtes suivies des soldes de janvier, les salariés souhaitent récupérer des liquidités- L’envie de clôturer toutes les tâches repoussées depuis plusieurs mois- La pression du management pour assurer la clôture fiscale en bonne conformité.Parmi les dix pays réalisant le plus de notes de frais, seule la France prévoit des encombrements le 15 décembre. Le 19 décembre sera la journée la plus chargée pour le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine, l’Inde et l’Australie.