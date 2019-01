Finlande : les contrôleurs aériens menacent de faire grève tous les mardi et samedi

Après plus d'un an de négociations infructueuses avec leur employeur ANS Finland, les contrôleurs aériens finlandais montent en pression. Le SLJY, syndicat qui représente les aiguilleurs du ciel en Finlande, a prévenu qu'il comptait appeler ses membres à faire grève tous les mardi et samedi entre 2h00 et 8h00 du matin à compter du 29 janvier 2019.



Cette action s'ajoutera aux débrayages de deux heures organisé tous les vendredis après-midi début janvier.



Les syndicats et la direction de ANS Finland se sont rencontrés dans le bureau du conciliateur national du travail, vendredi dernier. Mais, cette tentative d'entente a une nouvelle fois échoué. Au terme de la rencontre, le médiateur a indiqué que les deux parties étaient encore "trop éloignées l'une de l'autre".