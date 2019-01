Finnair : les voyageurs d'affaires peuvent compenser les émissions carbone de leur vol

Par le biais de son nouveau service baptisé Push for Change, Finnair propose aux passagers – sur la base du volontariat – de régler une "taxe de compensation" lors de l’achat d’un billet.



Cette surcharge s’élève à 1€ pour un aller-retour en Finlande, à 2€ pour un aller-retour en Europe et à 6€ pour un vol intercontinental. Le calcul de ces redevances est basé sur la moyenne des émissions générées lors d’une liaison ainsi que sur le coût nécessaire à la réduction d’une tonne d’émission de CO2 dans le cadre du projet soutenu par Finnair.



Les sommes récoltées permettront à la compagnie finlandaise de soutenir un projet écologique au Mozambique dont l'objectif est de réduire l’exploitation des fourneaux à charbons. "L’installation de foyers plus éco-efficients réduirait considérablement la consommation de charbon et de bois et permettrai ainsi d’endiguer la déforestation. Les fonds récoltés seront intégralement reversés en faveur du financement de ce projet par l’intermédiaire de NEFCO, The Nordic Environment Finance Corporation" , explique le transporteur.



Le service "Push for Change" est disponible directement sur le site internet de la compagnie. Les passagers peuvent aussi utiliser leurs points Finnair Plus pour régler la redevance.