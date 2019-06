Flotte automobile : comment tirer des enseignements positifs des données collectées

Aujourd'hui, les parcs de véhicules traitent un très gros volume de données provenant des dispositifs de détection d'urgence, des caméras de bord et d'autres technologies embarquées. Ces données sont devenues indispensables parce qu'elles fournissent des informations clés qui aident à éclairer les décisions critiques de l'entreprise et, utilisées correctement, peuvent stimuler la productivité et minimiser les dépenses.



Mais trop d'information peut tuer l'information et de nombreux gestionnaires ont du mal à tirer des renseignements exploitables de la multitude de données collectées. Elles ne sont utiles que si elles sont accessibles et compréhensibles. Les gestionnaires doivent trouver un moyen de mettre de l'ordre, de la perspicacité et du contexte dans la pléthore de données qu'ils rencontrent chaque jour. La meilleure façon d'y parvenir est de surveiller leur équipement pour s'assurer qu'il contient ce dont ils ont besoin, d'établir des avis (et d'y prêter attention) et de produire des rapports adaptés aux besoins de la flotte de façon à créer un système parfaitement optimisé.