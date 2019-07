Flybe ferme sa ligne aérienne entre Anvers et Londres

La compagnie aérienne Flybe, qui exploite une ligne entre les aéroports d'Anvers et de London Southend, mettra fin à cette liaison le 1er septembre prochain. Flybe, qui appartient à un consortium composé de Virgin Atlantic Airways, Cyris Capital et Stobart Group, interrompt ce service en raison de ses mauvais résultats. "Les passagers ont été prévenus et ont été totalement remboursés ou se sont vus proposer une alternative", indique un porte-parole du groupe. Les autorités responsables de l'aéroport d'Anvers sont actuellement en discussions avec d'autres compagnies afin de permettre une continuité dans l'offre de vols vers Londres.