France : le trafic aérien a grimpé de +6,7% en novembre

"L’Amérique reste aux avant-postes (+13,5%) et creuse plutôt l’écart avec ses poursuivants ce mois-ci : en net rebond, l’Afrique (+7,4%) devance l’Europe (+6,7%) et l’Asie (+6,2%)".

Le trafic passagers domestique affiche une hausse de 3,9% en novembre. Les liaisons transversales métropolitaines sont toujours aussi dynamiques avec une croissance de +14,4%. En revanche après un répit de quatre mois, les dessertes de la capitale chutent à nouveau assez sensiblement (-2,1% en novembre et -1,7% en cumul annuel).Le trafic aérien entre la Métropole et les Outre-Mer reste très favorable avec +8,3% en novembre.Le trafic passagers international garde la forme avec une croissance de +7,5% en novembre. Le rapport TendanCiel ajouteAvec +34,1%, le Brésil affiche la plus forte hausse de trafic passagers. Toutefois, cette performance est à tempérer car le pays avait enregistré l'année dernière de faibles résultats. De plus, les États-Unis (+16,9%), la Turquie (+13,4%), la Tunisie (+13,3%), le Canada (+12,7%) et l'Allemagne (+10,0%) présentent un taux de croissance à deux chiffres pour le second mois consécutif. Ils ont été, par ailleurs, rejoints par le Maroc (+12,6%) et le Sénégal (+12,3%).Par contre, l’Algérie est à nouveau en recul (-5,9%).Si on avait observé une stabilisation de la régularité en octobre, la ponctualité des vols s'est à nouveau détériorée : le taux des vols retardés de plus d'un quart d'heure au départ s’établit à 22,0%, soit 1,9 point de plus qu’en 2017.Le retard moyen au départ (tous vols confondus) s’élève à 12,2 minutes, soit 1,4 minute de plus qu’en novembre 2017.