France : les prix des billets ont augmenté de 0,6% en juin

L'ensemble du ciel français (Dom-Tom compris) présente une hausse moyenne des prix des billets d'avions de 0,6% en juin 2018.



Des prix stables sur le réseau domestique métropolitain

Au départ de la métropole, les tarifs des vols domestiques sont stables, affichant une très légère hausse de +0,1% entre juin 2017 et juin 2018. Toutefois, cette stabilité masque deux tendances divergentes. L'Indice des prix du transport aérien de passagers explique "Si l’ampleur est moindre que le mois dernier, les prix augmentent encore sur les liaisons intra-métropolitaines (+3,1%), tandis qu’ils diminuent à nouveau très fortement vers l'outre-mer (-7,3%)".



Au cumul sur le 1er semestre 2018, les tarifs aériens sur le réseau domestique au départ de métropole ont chuté de 0,7%.



Un effet coupe du Monde sur les tarifs aériens vers la Russie

Sur le réseau international, les prix ont en moyenne augmenté de +0,9%. Cette hausse est soutenue sur les moyen-courriers (+4,0% au départ de métropole), "du fait de l’envolée des prix mesurée vers les pays d’Europe hors EEE (+14,4%) traduisant notamment un effet "coupe du Monde" avec une hausse de 18,7% des prix des billets d’avion vers la Russie en juin" .



Pour les autres destinations moyen-courriers, les augmentations des tarifs sont plus nuancées mais néanmoins significatives, avec +3,3% vers les pays de l’Espace Économique Européen et la Suisse et +1,0% vers l'Afrique du Nord-Levant.



Les vols long-courrier affichent encore une fois une baisse des tarifs (-1,3% en juin), malgré une hausse des prix toujours présente vers l'Amérique du Nord (+2,1%).



Les prix des places diminuent pour toutes les autres destinations long-courriers, notamment vers l’Asie-Pacifique (-4,8%), mais aussi l’Amérique latine (-1,9%), l’Afrique (-1,2%) et le Moyen-Orient (-0,5%).



Les tarifs des billets du réseau international long-courrier présentent un repli de 1,4% sur le 1er semestre 2018.



Les prix des billets des Dom baissent à nouveau

Au départ des Dom, on observe à nouveau une baisse des prix des vols. Les tarifs ont en moyenne chuté de 1,9% entre juin 2017 et juin 2018 toutes destinations confondues.



Le rapport précise " Seule la Guyane subit une hausse des prix des billets d’avion de 7,0% en juin, les autres départements affichant des baisses respectives de 0,9% depuis la Martinique, de 2,0% depuis la Guadeloupe et encore de 4,7% depuis La Réunion".



Sur le 1er semestre 2018, la baisse globale des prix s’établit à 2,4 % au départ des quatre départements confondus.