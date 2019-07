Fin 2018, Radisson faisait l’acquisition du groupe chinois Jin Jiang. Depuis, le groupe hôtelier américain s’était mis à la recherche d’opportunités pour pouvoir toucher le marché chinois, et notamment celle de pouvoir allier les 2 sociétés dans la propriété d’un hôtel. Le choix du Radisson Blu Hotel de Francfort, récemment rénové, a été fait, la ville allemande étant la première de son pays en nombre de visites de ressortissants chinois. Le grand nombre de liaisons aériennes entre la Hesse et la Chine aurait également pesé dans la décision. Federico J. Gonzalez Tejera, PDG de Radisson Hospitality précise que ce n’est qu’un début, les hôtels co-brandés ayant "un avenir prometteur avec un potentiel d’extension à 30 hôtels de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)". Chen Liming, vice-président du conseil d’administration de Jin Jiang International explique de son côté que "le co-branding va améliorer la notoriété des marques Chinoises dans la région EMEA et à promouvoir les échanges entre la Chine et le reste du monde".



Désormais, le Radisson Blu Hotel va s’adapter à une importante clientèle chinoise. Seront notamment proposés des plats traditionnels chinois à la carte du restaurant de l’hôtel ainsi que pour le petit déjeuner. Les médias chinois seront également accessibles à la clientèle sur la télévision ainsi qu’au moyen d’une application.