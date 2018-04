François Bacchetta, Easyjet : "24% de nos clients sont des voyageurs d'affaires"

François Bacchetta : Au contraire, nous sommes en sous-capacité. Le nombre de destinations desservies reste faible et la demande pour des lignes à fort potentiel est grandissante. Nous allons accélérer notre présence avec l’ouverture de nouvelles lignes, comme Paris Orly - Berlin Tegel. Au final, nous offrons 1 200 000 sièges supplémentaires en 2018 ce qui est significatif de la demande des voyageurs.



Il ne faut pas confondre densification du réseau et ouverture de nouvelles lignes. A l’évidence, nous augmenterons aussi le nombre de liaisons entre certaines villes européennes et la France. Et les fréquences, c'est ce qu'apprécient les voyageurs d'affaires.



Mais comme toujours, nous irons au-delà des 3 heures de train pour ne pas entrer en concurrence avec le ferroviaire. La seule exception à cette règle, c’est Londres et Genève vers Paris. L’Eurostar est cher et l’accessibilité londonienne est très demandée, nous avons donc de la place. Par ailleurs le Lyria n’est pas vraiment en concurrence avec l’avion entre Genève et Paris.