Frédérique Barès, Visa France : les clients Corporate ont un fort besoin de fluidité pendant le voyage

DéplacementsPros : Le secteur des paiements a beaucoup évolué ces dernières années. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?

Frédérique Barès : Effectivement nous sommes sur un marché qui évolue énormément avec l’arrivée de nouveaux acteurs ou encore de technologies assez extraordinaires.



A ce titre, aujourd'hui, l'objectif de Visa n'est plus d'être une entreprise de paiement uniquement mais véritablement d'être une société de technologie. Nous souhaitons utiliser la technologie au bénéfice de nos clients le plus efficacement possible afin d'avoir des paiements plus fluides tout en respectant les notions de fiabilité et de sécurité partout dans le monde.



Les paiements mobiles sont une des évolutions les plus importantes de ces dernières années. Même si globalement, la carte reste encore le moyen de paiement le plus utilisé en France, on sent une appétence de plus en plus forte pour les paiements mobiles. D'ailleurs, 53% des Français consultent régulièrement le solde de leurs comptes ou accèdent à d’autres solutions de paiement au moyen d’une application bancaire. Une logique d'utilisation du téléphone s'installe.



Au delà des smartphones, il y aussi des initiatives plus amusantes comme les bagues, les montres ou pourquoi pas les broches... les objets connectés offrent un champs des possibles très large. Nous travaillons énormément sur la technologie des objets connectés. Selon les prévisions, il y en aura 21 milliards dans le monde d'ici 2020. Ce sont autant d'objets avec lesquels les clients pourront potentiellement payer....



Par ailleurs, ces initiatives sont désormais faciles à mettre en place dès lors que le partenaire bancaire propose la tokenisation (Visa Token Service). Ce dispositif permet d'améliorer la sécurité des achats en ligne en donnant à l'utilisateur un code à usage unique parfaitement sécurisé, appelé token.



Par exemple, lorsque vous souhaitez payer avec votre montre, votre bague, votre téléphone, on fournit un numéro de carte dématérialisé unique pour chaque appareil. Ce qui est intéressant ici avec la tokenisation est que si vous perdez votre montre il n'est pas nécessaire de faire opposition sur la carte. Il suffit juste de désactiver uniquement le token lié à la montre.