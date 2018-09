Fusion Exchange Paris 2018 : l'événement qui répond aux enjeux métiers des Travel Managers

L’entreprise intelligente est une entreprise plus intégrée, mieux pilotée. Interconnectivité, smart business, solutions intégrées, data, analytics,… Autant d’opportunités à saisir pour tirer parti d’une mutation plutôt que de la subir et gagner en rentabilité et en conformité. Quelles sont les solutions pour rendre son entreprise plus intelligente ? L’une des sessions consacrées à l’entreprise intelligente :



Comment SAP Concur aide les entreprises à maîtriser les dépenses en utilisant l’analyse et l’intelligence nécessaire ?

Smart data, analytics, business intelligence, reporting… Nombreux sont les leviers pour mieux piloter vos budgets, lutter contre la fraude et atteindre 100% de conformité.



Mais aussi :



L’ère de l’échange de données est révolue. Êtes-vous prêt pour l’ère du partage ?

L’expérience SAP Cloud Business Group : à la clé, une visibilité totale et en temps réel de l’ensemble des données de vos systèmes.