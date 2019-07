Future Of Busines Travel : quel est l’impact du sourcing dynamique sur le programme hôtelier ?

Pour Olivier Lautissier, Directeur Commercial de Best Western France, le manque d’attractivité des outils technologies constitue l’un des facteurs de désengagement des collaborateurs vis-à-vis de la PVE. À quoi s’ajoute « l’indisponibilité de l’hébergement favori du voyageur » ou le fait de « trouver un tarif plus attractif » en dehors de l’outil. Trois sujets qu’il convient d’adresser au sein des outils. Convaincu que la technologie éloigne la TMC du client et de ses besoins, il a suggéré d’intégrer par exemple les notes booking.com au sein des SBT.Dans ce contexte, le sourcing dynamique qui consiste à challenger en permanence le marché via un opérateur spécialisé (HBT) plutôt qu’à reproduire des prévisions à 18 mois en se basant sur les dépenses des 18 derniers mois. Chez HRS, qui effectue une analyse tarifaire mensuelle explique que la pratique permet de générer des indicateurs plus précis et d’être plus réactifs dans les négociations avec l’hôtelier. Une pratique qui permet « d’accroître de 5 à 10 % les performances des programmes hôtelier ». À terme, la technique permettra de dresser des modèles beaucoup plus précis ouvrant la voie au prédictif, une pratique qui fait ses preuves dans l’aérien.Revoir les négociations en cours d’exercice n’est-elle pas une forme de marchandage vis-à-vis de l’hôtelier ? Étant donné que ce dernier « fait son Yield Management depuis quelques années », Ziad Minkara, Directeur Général de CDS Groupe, considère « normal de fournir des outils aux acheteurs pour aller chercher un tarif à l’instant T ». Pour l’hôtelier, la technique offre également une opportunité d’intégrer un programme en cours d’exercice plutôt que d’attendre un hypothétique appel d’offres. Le panel s’est ainsi accordé sur le fait que le sourcing dynamique apparaît « comme une couche technologique qui permet de rétablir la confiance dans un marché de défiance ». Il ne s’agit pas d’un énième intermédiaire financier.L'intégralité de cet article est disponible sur TOM.travel.