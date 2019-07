Future of Business Travel: « Il est essentiel de favoriser la bienveillance et le plaisir en entreprise »

Concernant la politique voyages en entreprise, l’objectif sera de trouver le juste milieu entre le besoin de liberté grandissant des collaborateurs et les exigences de l’entreprise. « Il faut arriver à se mettre dans une logique de co-construction afin de faire de la politique voyages un atout de recrutement et favoriser l’engagement collaborateur » , déclare Erwan Deveze. Le principe est simple : « Soit nous essayons de s’adapter, soit nous occultons toutes les évolutions en cours et les conséquences s'en feront ressentir très rapidement » , ajoute-t-il.



Afin de créer un environnement professionnel optimal et une politique voyages qui répond aux besoins des collaborateurs, il est donc essentiel d’évoluer. « Notre cerveau fonctionne de la façon suivante, d’un côté nous fonctionnons à la récompense et d’un autre côté nous réagissons à la menace. A savoir que la menace et trop de stress, ne sont pas productifs puisqu’ils utilisent toute notre énergie dès lors que cette partie du cerveau est stimulée. Résultat, le collaborateur perdra en productivité. » Il est donc essentiel que l’entreprise favorise la bienveillance et le plaisir au sein même de son management et dans son mode de fonctionnement afin d’effectuer des « changements efficaces ».