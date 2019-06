Future of Business Travel : le programme dévoilé

Pour sa 4ème édition, le Future Of Business Travel (FBT) 250 acteurs du Voyage d’Affaires. L’occasion pour les acheteurs, travel managers, DAF et RH de réfléchir à l’impact des technologies émergentes sur leurs métiers et aux nouveaux usages qu’elles entraînent.Ils découvriront les erreurs stratégiques à éviter grâce à la veille technologique. Une présentation de François Koehl, Associé France de Mazars, Conseil à la DSI. Erwan Deveze, Fondateur de Neuroperformance Consulting, leur expliquera comment les neurosciences peuvent être utilisées dans leur activité. Permettront-elles de réinventer les programmes voyages ? Dans un contexte de transformation globale, Julie Panadero, Formatrice Business Travel à l’ESCAET, tentera de convaincre l’assemblée de la nécessité de réinventer du Voyage d’Affaires. De son côté, Julia Luczak-Rougeaux, rédactrice en chef adjointe de TOM.travel, invitera le public à une réflexion originale avec une thématique qui laisse songeur : Films et séries : et si ce n’était pas que du cinéma ? Nicolas Beretti, Fondateur de BrainsWatt et conférencier, expliquera aux RH comment favoriser l’engagement voyageur vis-à-vis de la politique voyage.