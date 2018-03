GBTA : un nouveau Carrefour des Experts Travel & MICE le 10 avril

Lors de ce nouvel événement GBTA, chaque participant aura le choix entre plusieurs thèmes de conférence : MICE ou Travel. Deux sessions seront proposées pour chaque thématique.Les thématiques proposées :Les participants choisiront parmi les tables rondes Travel 1 ou MICE 1, puis Travel 2 ou MICE 2- Travel 1 : Norme RGPD et Achats Travel - Nouvelle réglementation Franceou- MICE 1 : Opportunités de l'économie collaborative sur le MICE- Travel 2 : 100% compliance - est-ce possible ?ou- MICE 2 : Achats MICE : les nouvelles attentes des clients internesPour chacun de ces sujets, un panel d’acheteurs, prestataires ou experts sera représenté.Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire via cette page . Les inscriptions sont limitées aux 80 premiers inscrits.Carrefour des Experts Travel & MICE10 avril 201813h30 - 17h30Paris, France