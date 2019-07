Gestion de flottes : Cosmote lance une plate-forme basée sur la technologie IoT

La technologie IoT, l'internet des objets en français, c'est l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques. Cosmote s'est associé à Fleet Complete, un fournisseur de véhicules connectés, et offre Cosmote Fleet Tracker, une plate-forme complète de gestion de flotte basée sur cette technologie IoT.





La nouvelle plate-forme couvre des flottes de toutes tailles, dans toutes les industries et tous les types de véhicules. Grâce à ses fonctionnalités avancées d'interface en temps réel, Cosmote Fleet Tracker aide les entreprises à accroître leur productivité et à réduire leurs coûts d'exploitation, tout en améliorant la sécurité des conducteurs et des véhicules.