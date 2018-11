Gilets Jaunes : l'aéroport de la Réunion fermera à 18h ce mardi

La situation est très tendue sur l'île de la Réunion depuis le lancement du mouvement des Gilets Jaunes. Plusieurs incidents violents ont éclaté ces trois derniers jours.



Le Préfet a ainsi décidé de mettre en place un couvre feu partiel. La préfecture explique "Au vu de l’urgence caractérisée notamment par trois nuits consécutives de multiples et graves violences intolérables, commises par des individus mal intentionnés, en marge du mouvement dit des «gilets jaunes», le préfet de La Réunion a pris un arrêté restreignant la circulation des personnes et des véhicules entre 21h et 6h dans 14 communes de La Réunion".



Ainsi, à compter du mardi 20 novembre à 21 h et jusqu’au vendredi 24 novembre à 6h, la circulation des personnes et des véhicules est interdite entre 21 h et 6 h dans les communes de Bras-Panon, La Possession, Le Port, Le Tampon, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Pierre



En parallèle, l'aéroport de La Réunion va cesser ses opérations. Il indique sur son site internet "En raison des différents mouvements, l’aérogare passagers ferme ce jour à 18h et rouvrira demain matin à partir de 6h15".



Les horaires des vols ont été modifiés. Il est donc conseillé de se renseigner auprès de sa compagnie aérienne et de vérifier le statut de son vol.