Gilets Jaunes : la mobilisation continue

"Poursuivons le mouvement une semaine"

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que 287 000 Gilets Jaunes avaient manifesté sur plus de 2000 rassemblements, le samedi 17 novembre 2018. Les plus déterminés ont poursuivi leur action pendant la nuit et plusieurs incidents ont été enregistrés, portant le bilan de la mobilisation à 409 blessés dont 14 graves et un mort. 282 interpellations ont eu lieu et ont conduit à 157 gardes à vue.Des rassemblements ont encore lieu ce dimanche. Et, le mouvement pourrait perdurer plusieurs jours. Le site Blocage17novembre.com qui avait publié la carte des actions prévues le 17 novembre, vient de mettre en ligne une nouvelle carte en temps réel intitulée. Elle dénombre ce dimanche (11h30) 28 lieux de rassemblement en France.