Gites de France et Clévacances s'allient pour contrer AirBnB

" On ne se crée pas juste pour concurrencer Airbnb, ce n'est pas uniquement une stratégie d'opposition. On a une vraie histoire à raconter, qui a du sens" , explique le directeur général de Gîtes de France.



Le réseau associatif compte plus de 70.000 gîtes, chambres d'hôtes ou chalets labellisés dans l'Hexagone - dont plus de 80% sont situés en milieu rural. En juillet, il avait annoncé être entré en négociations exclusives avec le label Clévacances, fort de 20.000 offres de location, en vue d'un rapprochement stratégique.



" L'idée n'est pas une fusion ou une absorption, mais la création d'une structure commune, une co-entreprise qui sera détenue à 75% par Gîtes de France et 25% par Clévacances, dont l'ambition est de fédérer l'ensemble du secteur de l'hébergement chez l'habitant ", souligne le dirigeant.



Les deux acteurs vont lancer une plateforme commune, baptisée clevacances.com, " un portail internet qui proposera des hébergements de qualité labellisés, avec, dans un premier temps, des produits Gîtes de France et Clévacances, puis ceux des autres labels qui se joindront à nous ".



En février prochain, les assemblées générales de Gîtes de France et Clévacances donneront leur aval final au projet. La co-entreprise sera lancée dans la foulée au premier semestre, avec l'objectif de mettre en ligne la nouvelle plateforme en décembre 2019. Les deux acteurs totaliseront plus de 90.000 annonces "de qualité et labellisées", face aux quelque 500.000 proposées en France par le géant Airbnb, qui concentre son offre sur les villes, avec moins de 10% d'hébergements en zone rurale.