Google Flights prédit le retard des vols

Google Flights peut désormais donner le statut des vols en temps réel ET en avance. Le géant du net est capable de prédire si l'avion aura du retard ou non. Il a en effet développé des algorithmes d'apprentissage machine qui analysent les données de ponctualité d'une route. La plate-forme indiquera aux passagers uniquement les prédictions dont le degrés de certitude est d'au moins 80%.



Toutefois, Google recommande néanmoins à ses utilisateurs de se rendre à l'aéroport si son service prédit un retard.



Pour utiliser cette nouvelle fonction, le voyageur d'affaires doit chercher le numéro de son vol ou inscrire le nom du transporteur, suivi de la ville de départ et la destination, dans la barre de recherche.



Autre nouveauté, face au développement des billets Basic Ecnomy, Google Flights précise pour American, Delta et United quelles sont les options comprises dans leurs offres comme la possibilité ou non de choisir son siège, le repas, les charges bagages....