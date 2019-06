Google Maps se dote d'un compteur de vitesse

De plus en plus apprécié par les automobilistes et notamment les voyageurs d'affaires lors de leurs déplacements, Google Maps ne cesse d'innover.



Bien décidé à concurrencer Waze, le géant du web affiche désormais la vitesse de votre véhicule en temps réel. Un compteur absent de l'application mobile jusqu'à présent. Actuellement en cours de déploiement, cette fonctionnalité est disponible aux États-Unis, l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Allemagne, la Pologne, le Portugal, la Suède ou encore le Royaume-Uni. Les Français, eux, y auront accès dans peu de temps grâce à la version 10.18.0 de Google Maps. Il suffira alors aux mobinautes d'ouvrir l'application mobile et d'activer la fonction Compteur de Vitesse.