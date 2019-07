Grande-Bretagne : des bactéries découvertes dans les repas servis à bord des trains Virgin

Les repas fournis par Newrest, l'un des principaux traiteurs des compagnies ferroviaires et aériennes, ont été retirés des trains Virgin après que deux livraisons aient échoué aux tests de température parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment conservés au froid.





Selon un porte-parole de Newrest, l’incident est lié à la récente vague de chaleur, la plus importante depuis 40 ans, qui a vu les températures dépasser largement les 30 degrés. L'agence de sécurité alimentaire britannique (Food Security Agency) a justifié sa décision de faire retirer les repas en expliquant que lorsque les aliments sont entreposés ou transportés à des températures trop chaudes, il y a un risque de prolifération de bactéries, qui pourraient être nocives si elles étaient mangées. De plus, d'autres tests distincts ont révélé des traces de bactéries nocives (e-coli et bacillus cereus) dans deux plats de viande qui figuraient dans les menus des wagons de première classe de Virgin.

Bien que les niveaux de bactéries détectées se situaient bien en deçà des limites de sécurité, selon les directives de la Food Security Agency, Virgin a déclaré qu'au moins un cas d'intoxication alimentaire avait été signalé, potentiellement lié à cet incident.





Newrest, qui fournit également les Caledonia Sleeper, British Airways, Thomas Cook, Tui, Ryanair et Easyjet, a déclaré que seuls les trains Virgin avaient été touchés par ces incidents.