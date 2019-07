Grande-Bretagne : le secteur du voyage d'affaires s'organise

La nouvelle identité vient d'être dévoilée aux membres de l'association réunis en congrès près d’Amsterdam. L'association a également annoncé l'élection de Suzanne Horner à la présidence de son conseil d'administration, succédant ainsi à Paul Allan qui s'est retiré après la vente de son entreprise Ian Allan Travel en mai. Le directeur général sortant, Adrian Parkes, a déclaré qu'il s'agissait d'un "changement radical pour l'association" mais qu'il représentait une "évolution". Ce changement sera "bénéfique pour notre travail avec le gouvernement, avec les organismes de réglementation de l'industrie et pour la promotion du secteur". Le directeur général indique également la volonté de la société d’"un nom plus inclusif et représentatif de l'organisation. Business Travel Association explique exactement ce que nous faisons."