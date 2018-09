Grève : Air France va indemniser les agences de voyages

"Air France s’est également engagée à étudier au cas par cas les demandes de remboursement des frais supplémentaires engagés par les opérateurs pour les dossiers «forfaits» impactés par la grève sur présentation de justificatifs auprès des services Air France concernés".

De nombreux voyageurs d'affaires ont multiplié les changements de vols pour faire face aux grèves, provoquant une vague d'embouteillages dans les agences de voyage et sur les plateaux d'affaires. Alors qu'une nouvelle menace de grève plane sur Air France, la compagnie aérienne a accepté d’indemniser les agences de voyages (et les tour-opérateurs) pour le surcroît de travail causé par les mouvements sociaux des mois d’avril et mai.Cette compensation s’effectuera sous forme d’une majoration de la rémunération versée aux agences de voyage et aux tour-opérateurs. Elle sera de 0,3% pour le chiffre d’affaires Air France au transport du mois de septembre et de 0,1% pour le chiffre d’affaires Air France au transport du mois d’octobre. Passant ainsi de 0,5 à 0,8% ou de 0,6 à 0,9% en septembre et de 0,5 à 0,6% ou de 0,6% à 0,7% en octobre.A noter, pour les opérations Mice, que les tarifs groupes et tarifs TO sont également concernés par cette mesure.Dans leur communiqué, les Entreprises du voyage et le Seto précisent :