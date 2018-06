Grève : le site pour se faire dédommager son pass Navigo ouvre ce mardi

Le site de demande de dédommagement pour les forfaits Navigo des mois d'avril et mai 2018 ouvrira ce mardi 19 juin.Les détenteurs du pass Navigo, très impactés par la grève épisodique de la SNCF, obtiendront via la plate-forme le remboursement de 50% de leur titre de transport pour chacun des deux mois. Seuls les abonnés Navigo et imagine R empruntant les lignes SNCF en Île de France peuvent déposer un dossier.