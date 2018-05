Grève Air France : 80% des vols assurés, ce mardi

"des perturbations et des retards ne sont pas à exclure"

"le programme de vols pour la journée du lundi 7 mai 2018 se déroule conformément aux prévisions".

Pour la journée du mardi 8 mai 2018, Air France prévoit d'assurerDans le détail, la compagnie française effectuera :- 95% de ses vols long-courriers ;- 75% de ses fréquences moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;- 82% de ses court-courriers, Paris-Orly et province.Compte tenu d'un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée du 8 mai 2018 estimé à :- 14,2% des pilotes ;- 17,8% des personnels navigants commerciaux ;- 2,9% des personnels au sol.Toutefois, la compagnie rappelle queet conseille une nouvelle fois aux clients ayant réservé un vol pour la journée du 8 mai de reporter leur voyage.Par ailleurs, l'entreprise assure que