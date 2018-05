Grève Air France : quasiment tous les long-courriers assurés, ce lundi

"des perturbations et des retards ne sont pas à exclure"

conseille à ses clients ayant réservé un vol pour la journée du 7 mai de reporter leur voyage".

"déplore la poursuite de ces grèves alors même que la période qui s'ouvre ne permet pas d'engager une quelconque négociation pour y mettre fin".

jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale du Groupe le 15 mai 2018, date à laquelle le Conseil se réunira et annoncera une solution de gouvernance de transition".

"la situation qui conduit au départ d'un Président qui a permis au Groupe de poursuivre une stratégie de croissance et d'améliorer sa performance financière".

Pour la journée du lundi 7 mai 2018, Air France prévoit d'assurerDans le détail, la compagnie française effectuera :- 99% de ses long-courriers ;- 80% de ses liaisons moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;- 87% de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.Compte tenu d'un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée du 7 mai 2018 estimé à :- 14,2% des pilotes ;- 18,1% des personnels navigants commerciaux ;- 10% des personnels au sol.Air France rappelle queet "L'entreprise ajoute qu'elleAprès la victoire du non lors de la consultation lancée le 20 avril 2018, Jean-Marc Janaillac, Président-directeur général d'Air France-KLM a confirmé sa décision de remettre sa démission.Toutefois, à la demande du conseil d'administration, il assurera ses fonctions "De plus, les membres du conseil d'administration ont indiqué dans un communiqué déplorer