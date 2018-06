Grève SNCF : 80% de TGV et 60% des Intercités sur 5, ce jeudi

(Cliquez sur les images pour en améliorer la lisibilité)

La grève perlée des cheminots qui perturbe le rail français depuis 3 mois, prend fin ce jeudi 28 juin 2018.Pour cette ultime journée d'action, la SNCF prévoit d'assurer 2 Transilien sur 3 et 3 TER sur 5. Pour les trains de la longue distance, la compagnie ferroviaire table sur 4 TGV sur 5 et 3 Intercités sur 5.Si le mouvement unitaire prend fin ce jeudi, les voyageurs d'affaires n'en ont pas - pour autant - fini avec les grèves. La CGT et SUD ont confirmé qu'elles mèneraient de nouvelles actions les 6 et 7 juillet prochains , premier week-end de grands départs estivaux.