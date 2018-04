Grève SNCF : 1 TGV sur 3, 1 Intercités sur 4 et 2 TER ou Transilien sur 5

La SNCF affiche des taux de mobilisation en baisse mais les effets de la grève sont toujours aussi importants sur la programmation des trains et les perturbations pour les voyageurs d'affaires. Le programme de ces mercredi et jeudi prévoit 1 TGV sur 3, 1 Intercités sur 4 et 2 TER ou Transilien sur 5.