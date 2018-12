Grève SNCF et RATP : quelques perturbations sur le RER B, ce vendredi

L'accès à l'aéroport de Roissy sera légèrement perturbé par la grève organisée par la CGT ce vendredi 14 décembre 2018. La RATP a annoncé qu'en raison de ce mouvement, il faut prévoir sur la ligne RER B : 4 trains sur 5 aux heures de pointe et 3 rames sur 4 aux heures creuses.Les fiches horaires des trains sont disponibles sur cette page. En revanche, le trafic sera normal sur les autres lignes du réseau francilien.Les trains des réseaux grandes lignes (TGV, Eurostar, Thalys et Lyria) de la SNCF circuleront normalement ce vendredi.En revanche, les voyageurs d'affaires qui se déplacent en province avec le TER, pourraient rencontrer des difficultés. Quelques perturbations sont annoncées dans certaines régions comme en Pays de Savoie et en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Centre-Val de Loire.Il est donc recommandé de consulter les sites régionaux des TER avant de se rendre à la gare.La CGT a organisé cette grève , pour réclamer une hausse immédiate des salaires, des pensions et de la protection sociale.