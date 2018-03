Grève ce jeudi, LeCab propose ses services

En raison des grèves dans les transports, le service de Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC) LeCab propose exceptionnellement son service LeCab PLUS au prix fixe d’1,90 euro pour tous les trajets d’Ile-de-France vers Paris et dans Paris intramuros.



Cette offre est disponible toute la journée, à partir de 6h jusqu’à minuit, sans limitation sur le nombre de courses par personne (plus de détails sur l’application mobile).



L’objectif est de permettre à tous les Franciliens de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail au sein de Paris en cette journée de forte perturbation des transports.



LeCab Plus est le service de courses partagées de LeCab, lancé en janvier 2017. En temps normal, le service est disponible dans Paris intramuros et ses proches alentours, pour un montant minimum de 3,99 euros, proportionnel à la distance parcourue et au temps passé.



Grâce à la technologie de géolocalisation développée par la start-up américaine Via, dont LeCab détient l’exclusivité en France, le coût et le temps de course sont optimisés en proposant des trajets partagés les plus directs possibles, en limitant au maximum les détours.