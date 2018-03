Grève demain jeudi, mode d'emploi

si vous aviez prévu de voyager le 22 mars, nous vous conseillons vivement d’annuler ou de reporter votre voyage

Pour cette journée de jeudi, seul le syndicat Sud-Rail a déposé un préavis de grève national. Il est effectif dès ce mercredi 20 heures jusqu'à vendredi 8 heures. Mais des arrêts de travail locaux ont également été déposés par la CGT et Fo dans certains métiers.Contrairement à ce qu'elle avait promis,sur ses sites. Sur OUI.sncf ,une seule indication : "".Pour vérifier, la situation de votre train, le site en temps réel de la SNCFEn cas de suppression d'un train grande ligne, le billet sera intégralement remboursé (y compris pour les tarifs Prem's). La démarche pour les TGV en France ou en Europe et INTERCITÉS, vous pouvez échanger ou faire une demande de remboursement sans frais ni surcoût, y compris pour des tarifs non échangeables / non remboursables. Rendez-vous sur le site ou appli OUI.sncf :- Rendez-vous sur la page « mes commandes » du site ou « mes voyages » de l’appli.- Saisissez votre référence de dossier et le nom associé à votre réservation.- Procédez à l’échange ou l’annulation de votre billetA noter que les services de la SNCF ont décidé deannoncés sur les 3 prochains mois , sans doute par souci d'éviter les dossiers de remboursements. Pour ces jours-là, les clients seront invités à s’informer la veille de leur voyage à 17 heures, afin de savoir si leur train circule, ce qui risque de faire monter les prix en dernière minute.Suppression des Thalys 9308, 9365, 9368 circulant le jeudi 22 mars, le détail est ici Si votre train circulant le jeudi 22 mars entre Paris et Bruxelles est supprimé, vous pourrez accéder au train précédent ou suivant avec votre ticket initial.Si vous souhaitez modifier votre voyage, Thalys propose l'échange gratuit (sous réserve de disponibilité) via le Contact Center ThalysLe remboursement via votre point de vente initial (ou Contact Center pour les ventes sur internet)+33 8 25 84 25 97 en France+32 70 66 77 88 en Belgique