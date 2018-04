Grève des fonctionnaires le 22 mai en France

Ce sera la troisième journée de mobilisation dans la fonction publique. Celle du 22 mars avait conduit à une réduction de 30% des vols en France, l'un des syndicats minoritaires des contrôleurs du ciel ayant appelé à se joindre au mouvement. Les voyageurs d'affaires qui le peuvent ont donc tout intérêt à éviter de programmer un déplacement professionnel ce jour là.A noter que, pour l'heure, ce 22 mai n'est pas au calendrier des débrayages de la SNCF (mouvements programmés les 22 et 23 à la compagnie ferroviaire).Les appels à la grève concernent actuellement 9 organisations syndicales de la fonction publique, l'UNSA ayant rejoint ce lundi le mouvement, après la CFDT vendredi dernier. L'intersyndicale était initialement composée de FO, CGT, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA-FP, pour protester contre la réforme de la fonction publique et défendre le pouvoir d’achat. Les syndicats s’opposent notamment au plan de départs volontaires de 120 000 postes dans la fonction publique d’ici la fin du quinquennat.