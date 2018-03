Grève du 22 mars : demandez le programme...

"les vols Air France opérés par un avion autre qu'Air France ou Joon ne sont pas concernés par ce mouvement (KLM, Delta…)".

"Gouvernement Français et la Commission Européenne à prendre des mesures immédiates pour empêcher de nouveau la fermeture du ciel européen par les syndicats des contrôleurs aériens français".

"des annulations supplémentaires sont possibles et des retards à prévoir".

"tout son possible afin de minimiser l’impact et propose des chambres d’hôtel et repas aux passagers affectés par les vols annulés. Ils peuvent également changer leur vol gratuitement ou obtenir un remboursement".

Selon la DGAC, 30% des vols au départ et à l’arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seront annulés ce jeudi 22 mars 2018. Les vols seront également perturbés sur tous les aéroports de province. Un simple exemple avec celui de Biarritz, qui compte 7 vols annulés sur 13 pour les arrivées et 6 vols annulés sur 13 pour les départs.Avant d'affronter le mouvement social de ses salariés vendredi, Air France a du revoir son programme de vols de ce jeudi en raison de la grève des contrôleurs aériens :Pour la journée du 22 mars, la compagnie prévoit ainsi d'assurer :Par ailleurs, un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats de personnels Air France2018. Néanmoins, la compagnie n'est pas encore en mesure de connaître les conséquences de ce mouvement sur son programme de vols.Elle précise toutefois quePendant ces deux jours, il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Ryanair fait encore une fois part de son agacement face à cette nouvelle grève des contrôleurs aériens français. Elle appelle leLa compagnie a annulé plusieurs vols ce jeudi depuis/vers/passant au-dessus du territoire français. Les clients touchés par ces annulations ont été prévenus et informés des différentes options possibles par email et par SMS en fonction des informations de contact renseignées au moment de la réservation. Toutefois il est conseillé de vérifier le statut de son vol via le site ou l'application de la low-cost. Le transporteur précise queRyanair exhorte aussi "tous ses clients à signer la pétition Keep Europe's Skies Open de A4E qui sera présentée à la Commission européenne lorsqu'elle comptera un million de signatures".Comme toutes les autres compagnies aériennes opérant en France, easyJet a dû revoir son planning de vol pour suivre les consigne de la DGAC. Elle a annulé 104 vols au départ de France. Les passagers peuvent suivre l’actualité de leur vols via le Flight Tracker. Les voyageurs affectés par des annulations ont aussi été informés par SMS et e-mail. EasyJet faitEZY4031 ORY – TLS 18:10 19:25EZY4032 TLS – ORY 19:50 21:15EZY4021 ORY – TLS 07:30 08:45EZY4024 TLS – ORY 09:15 10:40EZY4027 ORY – TLS 14:30 15:45EZY4028 TLS – ORY 16:15 17:40EZY4069 ORY - NCE 18:00 19:25EZY4070 NCE – ORY 19:55 21:25EZY4245 ORY – FCO 16:55 18:50EZY4246 FCO – ORY 19:25 21:35EZS1393 GVA- ORY 18:05 19:15EZS1392 ORY - GVA 19:45 20:50EZS1395 GVA – ORY 15:50 16:55EZS1394 ORY – GVA 17:25 18:35EZY4295 ORY – VCE 17:30 19:05EZY4296 VCE – ORY 19:40 21:25EZY4068 NCE – ORY 17:55 19:25EZY4071 ORY – NCE 19:55 21:20EZY4265 ORY – SXF 17:15 19:00EZY4266 SXF – ORY 19:30 21:20EZY4297 ORY – LIN 10:00 11:25EZY4298 LIN - ORY 12:00 13:20EZY5675 TXL - CDG 16:55 18:35EZY5676 CDG -TXL 19:20 21:10EZY3705 CDG – BIQ 17:25 18:50EZY3706 BIQ – CDG 19:15 20:50EZY2781 MXP - CDG 10:20 11:55EZY2784 CDG – MXP 12:25 13:55EZY3797 CDG – VCE 17:55 19:35EZY3798 VCE – CDG 20:10 22:00EZY3993 CDG – NCE 17:45 19:20EZY3994 NCE- CDG 19:50 21:30EZY2439 LTN- CDG 15:10 16:30EZY2440 CDG – LTN 17:00 18:10EZY6955 EDI – CDG 13:15 15:05EZY6956 CDG – EDI 15:35 17:20EZY2782 CDG – MXP 09:50 11:20EZY2783 MXP – CDG 11:50 13:20EZY3931 CDG – LIN 05:40 07:10EZY3932 LIN – CDG 07:45 09:20EZY3905 CDG - MAD 11:35 13:50EZY3906 MAD – CDG 14:25 16:35EZY8325 LGW – CDG 13:55 15:10EZY8324 CDG – LGW 15:40 16:50EZY4339 LYS TLS 17:00 18:05EZY4356 NTE – LYS 20:10 21:20EZY4340 TLS – LYS 17:00 18:05EZY4355 LYS – NTE 18:30 19:50EZY7589 OPO – LYS 12:35 14:40EZY7590 LYS – OPO 15:10 17:20EZY2425 LTN – LYS 12:45 14:30EZY2426 LYS – LTN 15:10 16:50EZY4345 LYS - BUD 12:40 14:45EZY4346 BUD - LYS 15:15 17:15EZY4421 LYS – MAD 11:20 13:10EZY4422 MAD – LYS 13:45 15:35EZY4420 BCN – LYS 18:00 19:35EZY4419 LYS – BCN 20:00 21:20EZY4307 LYS – BOD 18:05 19:15EZY4308 BOD – LYS 19:45 20:55EZY4122 BOD – MRS 17:55 19:10EZY4121 MRS – BOD 19:40 20:55EZS1373 GVA-BOD 18:45 20:00EZS1374 BOD - GVA 20:30 21:50EZS1103 BSL – BOD 18:20 19:45EZS1104 BOD – BSL 20:15 21:40EZY4114 VCE – BOD 14:30 16:30EZY4113 BOD - VCE 17:00 18:55EZY4340 TLS – LYS 17:00 18:05EZY3654 NTE – TLS 20:20 21:25EZY4339 LYS – TLS 17:00 18:05EZY3653 TLS – NTE 18:35 19:45EZY4031 ORY – TLS 18:10 19:25EZY4032 TLS – ORY 19:50 21:15EZS1718 BSL – TLS 17:15 18:40EZS1717 TLS – BSL 19:10 20:35EZY4021 ORY – TLS 07:30 08:45EZY4024 TLS – ORY 09:15 10:40EZY1701 TLS – LIL 13:45 15:20EZY1702 LIL – TLS 15:50 17:20EZY8335 LGW – TLS 14:50 16:35EZY8336 TLS – LGW 17:05 19:00EZY4027 ORY – TLS 14:30 15:45EZY4028 TLS – ORY 16:15 17:40EZY4018 TLS – ORY 06:20 07:45EZY4023 ORY – TLS 08:15 09:30EZY8337 LGW – TLS 18:35 20:20EZY8338 TLS - LGW 20:45 22:40EZY1753 VCE – LIL 09:35 11:25EZY1754 LIL – VCE 12:00 13:45EZY8725 LGW – MRS 08:35 10:35EZY8726 MRS - LGW 11:05 12:55EZY4122 BOD – MRS 17:55 – 19:10EZY4121 MRS - BOD 19:40 20:55EZY4355 LYS - NTE 18:30 - 19:50EZY3654 NTE - TLS 20:20 21:25EZY3653 TLS – NTE 18:35 19:45EZY4356 NTE - LYS 20:10 21:20EZS1365 GVA - NTE 17:50 19:25EZS1366 NTE - GVA 19:50 21:10EZY7591 OPO – NTE 13:20 15:00EZY7592 NTE - OPO 15:30 17:10EZS1009 BSL - NTE 17:55 19:30EZS1010 NTE – BSL 19:55 21:20