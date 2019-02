Grève nationale : trafic normal sur les grandes lignes

"pour répondre à l'urgence sociale"

Dans le cadre d'une grève nationale , la CGT appelle les agents de la SNCF à stopper le travail du lundi 4 février 20h00 jusqu'au mercredi 6 février 7h55.Toutefois, ce mouvement organisédevrait avoir un impact limité sur les trains, surtout sur les grandes lignes.- le trafic sera normal sur les TGV, Thalys et Eurostar.Selon le site de la SNCF , certains Intercités ont été supprimés en raison du mouvement :- Le train Paris-Rodez de mardi soir est annulé- Un aller-retour Paris Brive La Gaillarde supprimé- Un aller-retour Bordeaux Narbonne annulés- Un aller-retour Nersac-Béziers supprimé- Un aller-retour Clermont - Béziers suppriméSelon les estimations, 98% du trafic TER sera assuré au niveau national ce mardi. Toutefois, certaines régions feront face à des perturbations plus importantes :- En Occitanie : 49% du trafic sera assuré- En Midi-Pyrénées : 53% du trafic assuré- En Languedoc-Roussillon : 42% du trafic assuréLes rames du métro devraient circuler normalement ce mardi. Par contre, en raison d'une manifestation intersyndicale, les stations Hôtel de Ville, Champs Élysées Clemenceau, Franklin D. Roosevelt et Miromesnil seront fermées sur ordre de la Préfecture de Police.